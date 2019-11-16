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Министр экономики Украины рассказал, как курил марихуану: видео

суббота, 16 ноября 2019, 21:04
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что употреблял марихуану во время своего пребывания в США и написания диссертации.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Прямой".

На вопрос о том, употреблял ли он наркотики, министр заявил, что в Украине марихуана запрещена, и здесь он ее не пробовал, однако в США такой опыт у него был.

"А вот марихуану, это же нелегально ее курить, зависит от штата - в Колорадо сейчас легально курить. Так вот марихуану в Украине я никогда не курил, хотя это и несложно в школе было или в университете. Потому что нет. А вот знаете, где я ее курил и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской (в США, - ред.). Все американцы курят, а кто докторанты - они просто курят марихуану нон-стоп. И там мне дали... Только в тот период, когда мне нужно было придумать диссертацию", - отметил Милованов.

По словам министра, употребление марихуаны его не впечатлило.

"Оно как-то не идет мне... Может, я неправильно как-то курю - что курил, что не курил. Может, они меня обманывали, просто мне насыпали табака... Может, я как-то реагирую по-другому. Я даже кофе не пью, хотя все ученые сидят на кофе. Я только чай пью", - заявил Милованов.

Как ранее сообщал "Апостроф", в селе Стопчатов Ивано-Франковской области полиция накрыла плантацию марихуаны в четыре гектара, оборудованную по последнему слову агротехники.

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