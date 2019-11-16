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Названа фамилия бойца ВСУ, погибшего на Донбассе: опубликовано фото

суббота, 16 ноября 2019, 07:26
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14 ноября на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб воин ВСУ Юрий Хомик.

Об этом сообщают на странице "14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Большого" в Facebook.

Юрий Николаевич Хомик родился 1 ноября 1963 года. Он был жителем города Владимир-Волынский в Волынской области.

"Покойся спокойно, брат, ты уже отвоевал свое, до последнего вздоха защищая Украину... А нам - продолжать то, что ты не завершил... Всегда будем помнить тебя, побратим, и за твою смерть, будь уверен, враг поплатится!", - написали в сети другие воины.

Также командование и личный состав 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Большого выразили глубокие соболезнования родным и близким Юрия.

Как сообщал "Апостроф", за сутки 14 ноября боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военнослужащий.

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