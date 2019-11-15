Война на Донбассе: боевики нанесли новый смертельный удар по ВСУ

За минувшие сутки боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военнослужащий.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, пушек БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, боевики открывали огонь в районе Каменки, Песков, Новомихайловки, Широкино, Гнутово, Красногоровки, Желобка, Новолуганского, Луганского, Майорска, Новотошковского и Орехово.

Напомним, что украинские бойцы на Донбассе отомстили боевикам за обстрелы и нарушения Минских договоренностей.