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Расследование дел Майдана остановится: что происходит

воскресенье, 17 ноября 2019, 11:28
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С 20 ноября следствие по делам Майдана остановится на неопределенное время.

Об этом сообщает глава коллегии "Адвокатская совещательная группа" Евгения Закревская на своей странице в Facebook.

Известно, что Верховная Рада Украины не проголосовала за необходимые поправки к закону о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование.

"Норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20 ноября Верховная Рада не проголосовала ... "не успела". Следующая попытка только 3 декабря. То есть 20 ноября у нас уже - "черная дыра". Передавать дела некому, некуда , и поэтому ... следствие останавливается", - отметила Закревская.

Накануне голосования изменений в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование дел Майдана и перевести хотя бы часть следственных из Генпрокуратуры в ГБР пострадавшие, раненые, участники Революции Достоинства пришли напомнить о важности этих дел и необходимость немедленного голосования поправки. Потому что 20 ноября - дедлайн. Момент, когда следствие остановится.

"Но ВР наплевала на все это. Депутаты пошли домой. Понимая, что отправляют расследование в пропасть", - добавила адвокат.

Как ранее сообщал "Апостроф", расследование преступлений против участников Революции Достоинства столкнется с проблемами.

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