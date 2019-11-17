В Одессе разгорелся громкий скандал из-за росТВ и войны на Донбассе: фото

В Одессе разгорелся громкий скандал в связи с показом российских пропагандистских каналов в одной из чебуречных.

Об этом сообщается "Пухнастий українобот" в Twitter.

"Одесса. Чебуречная на Александровском проспекте. С наглым рылом показывают "россия 24", - говорится в подписи к снимку, на котором можно увидеть телевизор, где действительно транслируется российский пропагандистский канал.

При этом, на вопрос о том, насколько это правомерно, персонал ответил, что не только считает это правильным, но еще и назвал войну на Донбассе гражданской.

В сети бурно стали обсуждать происшедшее.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети разгорелся скандал из-за высказываний журналистки телеканала ZIK об усталости от военных действий на Донбассе.