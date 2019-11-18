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Экраны погаснут: когда в Украине закодируют ТВ и что нужно знать

понедельник, 18 ноября 2019, 07:59
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Фото: УНИАН

20 января 2020 года крупнейшие украинские медиагруппы закодируют свой спутниковый сигнал, что сделает невозможным просмотр ряда телеканалов.

Так, закодируют сигнал медиагруппы: "Медиа Группа Украина" ("Украина", НЛО TV, "Индиго"), "1+1 Media" ("1+1", "2+2", ТЕТ, УНИАН, "Плюсплюс", "Бигуди"), StarLightMedia (СТБ, "Новый канал", ICTV, М1, М2, "ОЦЕ ТБ") и Inter Media Group ("Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм").

В открытом доступе останутся "Общественный" (UA: Перший и другие каналы группы), а также часть информационных телеканалов.

Выйти из ситуации можно определившись с другим типом вещателя. Так, можно воспользоваться эфирным цифровым телевидением Т2, обновить старый спутниковый приемник или же подключить кабельное ТВ. Также есть возможность смотреть ТВ через интернет при помощи IPTV.

Напомним, что телеканал "112" оставили без цифровой лицензии.

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