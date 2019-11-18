Это не лечится: сеть взбудоражило видео со странным "новшеством" на дороге в России

В Гороховецком районе Владимирской области Российской Федерации заметили серьезные проблемы с дорожным покрытием, которое якобы капитально ремонтировали. Кроме того, посреди дороги здесь оказался столб.

"Работы по реконструкции дороги Фоминки-Заозёрье были выполнены в этом году, они обошлись бюджету региона в 113,5 млн руб. Ещё 2,1 млн руб было потрачено на стройконтроль", - пишет автор публикации.

На опубликованных кадрах видно, что дорога с виду выглядит отремонтированной, но по сути никто капитального ремонта тут не делал.

Руки бы и головы оторвать таким дорожникам!

Видео было снято в Гороховецком районе Владимирской области. Работы по реконструкции дороги Фоминки-Заозёрье были выполнены в этом году, они обошлись бюджету региона в 113,5 млн руб. Ещё 2,1 млн.руб было потрачено на стройконтроль. pic.twitter.com/TEh1jgg3Or — Alex Galimov (@alexgalimov72) November 17, 2019

В сети уже активно обсуждают публикацию.

Напомним, что в селе Санниково под Барнаулом Российской Федерации пенсионерка встала на колени перед премьером РФ Дмитрием Медведевым.