Воды нет, но вы держитесь: в сети обсуждают видео инцидента с россиянкой и премьером Путина

В селе Санниково под Барнаулом Российской Федерации пенсионерка встала на колени перед премьером РФ Дмитрием Медведевым. Таким образом она просила его решить проблему с подачей горячей воды в многоквартирном жилом доме.

По словам женщины, в ее доме на 140 квартир и с 2016 года здесь горячей воды.

Она рассказала, что к губернатору она попасть не может, потому что ее не пускают его подчиненные.

В свою очередь Медведев пообещал, что после совещания губернатор Виктор Томенко придет к ней домой лично.

При этом незадолго до этого администрации Владимир Малофеев говорил премьер-министру о том, что в селе Санниково проблем нет.

В сети активно обсуждают инцидент.

Напомним, что в сети высмеяли этикетку пива, где в неглиже нарисованы президент и экс-глава России Владимир Путин с Дмитрием Медведевым.