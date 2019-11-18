Это полный абсурд: сеть возмутил огромный кортеж в Киеве, фото, видео

В связи с визитом в Украину главы Сейма Литовской республики Виктораса Пранцкетиса в центре столицы ограничили движение, что вызвало возмущение у жителей Киева.

Интересно, что городские власти предупреждали о том, что 17-18 ноября возможны временные незначительные ограничения дорожного движения. При этом много киевлян подумали, что это кортеж президента Украины Владимира Зеленского.

В сети активно обсуждают неудобства, которые возникли в центре украинской столицы.

Напомним, что кортеж президента Украины Владимира Зеленского в сопровождении скорой помощи и автомобиля полиции промчал по Запорожью на торжественное открытие трассы, соединяющий город с Мариуполем.