Как ВСУ отвечают на провокации боевиков: опубликованы сильные фото и видео с Донбасса

Журналисты показали, как бойцы Национальной гвардии борются с врагом на позициях под Новолуганским.

Фото и видео с позиции опубликовал в Facebook Анатолий Степанов.

"Туманное утро под Новолуганским насыщенно адреналином. Мы идем на позицию, которую оборудуют бойцы Национальной гвардии Украины. Слышно далеко выход и офицер, ведет нас, приседает. Повторяем его действия. Шелест где-то над лесом и там, где мы проходили минут пять назад, гремит взрыв восемьдесят второй миллиметровой мины ... Нет времени на колебания. Несколько десятков метров до позиции нужно преодолевать бегом. Вот и спасительный окоп", - рассказал он о своих впечатлениях после того, как побывал в опасном районе.

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Здесь живут по принципу: "Хочешь жить – копай". Несмотря на всю опасность, которая подстерегает на каждом углу, бойцы не дают спуска врагу.

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