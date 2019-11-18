Не мог не отомстить за друзей: сеть растрогала история бойца ВСУ с позывным "Каспер"

В сети рассказали историю о воине ВСУ, старшем сержанте роты с позывным "Каспер".

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Бойцу всего 23 года, а он уже занимает командующую должность.

"Многие мои товарищи в 2014-м добровольцами ушли на войну. Я тогда учился в институте. Но когда одна за другой стали приходить известия об их гибели я понял, что должен делать. Закрыв сессию, в январе 2015 года подписал контракт с Вооруженными Силами. Я просто не мог сидеть дома, в покое и уюте, когда мои друзья погибали за Украину", - рассказал "Каспер".

Когда парень только пошел воевать на Донбасс, ему было всего 20 лет. Но возраст на войне не имеет значения. Там молодой юноша может быть опытней 50-летнего мужчины. А самому "Касперу" опыта не занимать.

"2017 год. Мы стояли на "опорнике". Нас тогда мало было. Так сложилось, что всего семь человек перекрывали весь ВОП. Ночью шесть отстояли, а утром пошли отдыхать. На наблюдательном пункте остался один. Около десяти утра мы услышали разрывы и крик наблюдателя, враг у укреплений. Выбежали из блиндажа и начали прочесывать окопы. К счастью, туда они не добрались, но нам головы выдвинуть не давали - сразу сыпались пули и ВОГы с двух сторон", - поделился боец.

По его словам, тогда он и его собратья поняли, что сами не справятся. Потому они обратились за помощью к другим бойцам, место дислокации которых было недалеко. Они находились позади на возвышенной точке, откуда можно было увидеть врага.

"Имея преимущество, оттуда открыли огонь по посадке, где засел враг. Только благодаря этой помощи мы и выжили", - вспомнил сержант.

Когда завершился срок контракта, "Каспер" понял, что без армии, без боевых побратимов уже не представляет своей жизни. Поэтому снова подписал контракт и свое будущее мечтает связать именно с военной службой.

Свое счастье "Каспер" встретил в городе Счастье. Когда он ехал в маршрутке, там встретил симпатичную девушку, к которой у него зародились чувства.

"Самое главное, о чем мечтаю каждый день, чтобы люди, которые несут службу на боевом дежурстве, все вернулись живыми-здоровыми. Конечно, больше всего, как и всем, хочется мира, но мира с победой, с восстановлением государственных границ. А уже тогда со спокойной совестью можно ехать домой и наслаждаться жизнью", - рассказал о своих мечтах боец.

Пост о бойце активно комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", в сети поделились историей украинского героя - бойца АТО, а теперь генерала - Игоря Гордийчука.