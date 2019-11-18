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Кричали дети, началась паника: в Харькове произошло серьезное ЧП с самолетом

понедельник, 18 ноября 2019, 11:30
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В Харькове, в воскресенье, 17 ноября, пилот посадил самолет рейса Шарм-эль-Шейх – Харьков в условиях повышенной сложности.

Об этом написали пассажиры в соцсетях.

Так, Ирина Ивченко рассказала, что летела из Египта с мужем и двумя детьми. Вылет на курорт перенесли на 10 часов из-за тумана, при этом на обратном пути ситуация не улучшилась – хоть самолет и вылетел, однако аварии удалось избежать лишь благодаря профессионализму пилота.

"Мы должны были идти на посадку в Харькове, но из-за отсутствия какой-либо видимости и нехватки топлива сделать это не удалось. Приземлились в Борисполе, в тех же условиях. Дозаправились и совершили попытку приземлиться в Харькове... туман, ветер, самолет сдувает, страшно... Дети кричат, пассажиры молча вцепились в кресла. Страшнее всего было за детей. А в голове крутилось "Что сказать супругу напоследок?", - написала пассажирка.

По ее словам, на взлетной полосе она видела пожарную машину со включенными световыми сигналами – администрация аэропорта готовилась к худшему сценарию.

"Нам повезло. Прежде всего с пилотом! Хотим выразить огромную благодарность пилоту Boeing 737-800 NG (189 пассажиров) - Алексею Якимчуку за то, что смог дважды посадить судно в тумане высокой плотности", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России самолет приземлился в частном секторе, едва не упав на дома.

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