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Едва не рухнул на жилые дома: в России произошло жуткое ЧП с самолетом, видео

воскресенье, 17 ноября 2019, 07:28
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Фото: AeroExpo

В России самолет приземлился в частном секторе, едва не упав на дома.

Об этом сообщают в Telegram-канале Hue.

Инцидент произошел в Ленинградской области. Там у частного одномоторного самолета во время полета отказал двигатель. Потому пилот воздушного судна решил садить его на грунтовой дороге. Самолет при посадке едва не задел жилые дома, однако пострадал лишь забор одного из дворов. Вследствие ЧП все остались живы и невредимы.

Отмечают, что судно вылетело с аэродрома в деревне Манушкино. Это был учебный полет, в воздухе мотор заглох и пилоту пришлось с риском для себя, людей и домов посадить самолет прямо в жилом секторе. Рядом там еще была автобусная остановка, но она тоже осталась целой.

Как пишут в Telegram-канале "Бушующий мир", инцидент случился в поселке Луговое Всеволожского района. В сети опубликовали видео, где зафиксировали, что самолет при приземлении начал стремительно снижать высоту.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали видео опасного ЧП с украинским самолетом в аэропорту Шарм-Эль-Шейха - воздушное судно загорелось при посадке.

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