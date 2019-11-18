Морозы и штормовой ветер: синоптик предупредила украинцев о неприятностях

Во вторник, 19 ноября, в Украине продолжится похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"19 ноября, в День работников гидрометеорологической службы, в Украине продлится похолодание. Ближайшей ночью ожидается от 4 мороза до 4 тепла. Завтра днем +3 +10 градусов", - уточнила она.

Что касается Киева, то дождей в этот день не предвидится.

"В Киеве во вторник осадки маловероятны, ноябрьская туманная мрачность нависнет над столицей. Температура воздуха ночью +1 + 4, в границах 0-2 градуса мороза, днем +5 +7 градусов", - добавила Диденко.

По ее словам, в этот день, наиболее тепло будет в Крыму, на юго-западе (Одесская область) и в западных областях: ночью 3 + 8 градусов, днем +11 + 14 градусов, на Закарпатье до +16 градусов.

Подробнее о погоде на ближайшие дни, читайте в материале "Апострофа": От -2 до +18: кому повезет с погодой в ближайшие дни.