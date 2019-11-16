От -2 до +18: кому повезет с погодой в ближайшие дни

Теплые температуры воздуха постепенно покидают территорию Украины. По прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе в страну придет "минус". Вместе с тем, в юго-западных и южных областях будет до 18 градусов тепла. Чем погода порадует украинцев в ближайшие дни, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 17 ноября, по всей территории страны сохранится облачная, но сухая погода.

Теплее всего в этот день будет на юге и западе Украины. Днем столбики термометров в этих регионах покажут от 10 до 13 градусов с отметкой "плюс" (на Закарпатье и в Одесской области до +18), а ночью температура воздуха опустится до 4-7 градусов тепла (на Закарпатье и в Одесской области +8-10).

На севере и в центре днем будет от 8 до 11 градусов тепла, а в ночное время суток немного прохладнее: от +3 до +6.

Прохладнее всего в этот день будет на востоке: днем столбики термометров в восточных регионах покажут 6-9 градусов тепла. После захода солнца здесь будет небольшой "минус": около 1 градуса мороза.

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Постепенное снижение температуры будет наблюдаться на следующей неделе.

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В понедельник, 18 ноября, будет сухо и облачно по всей Украине. Ожидается +10-12 тепла на юге и западе страны, от 6 до 9 с отметкой "плюс" на севере и в центре, и около 5-7 тепла днем и 1 градус мороза ночью в восточных регионах страны.

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Во вторник, 19 ноября, ночной "минус" будет уже также в ряде центральных областей и на севере страны. На востоке будет до 2 градусов мороза.

Дневной "минус" ожидается к концу следующей недели. Синоптики прогнозируют до 5 градусов мороза