Сколько украинцы тратят на еду: озвучены интересные цифры

В месяц одна украинская семья тратит на продукты питания почти 4 тысячи гривен.

Как сообщает "Апостроф", об этом специалисты Госстата рассказали в комментарии для "Сніданка з 1+1".

Так, согласно подсчетам специалистов службы статистики, основанных на опросах населения, на продукты у украинцев уходит почти половина среднего месячного заработка по стране.

При этом, как сообщили опрошенные, наибольшую часть расходов из продуктов питания занимает мясо – на него украинские семьи в среднем тратят около 1000 гривен в месяц, то есть четверть своих затрат на питание. За ним следует хлеб с показателем в 15%, то есть 600 гривен (20 гривен в день). На третьем месте молочные продукты, яйца, сыр – 12%. Картофель занимает 10% - 400 гривен в месяц.

Как сообщал "Апостроф", журналисты опубликовали ряд советов, как уменьшить затраты на оплату коммунальных услуг в Украине, не нарушая норм действующего законодательства.