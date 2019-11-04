Как сэкономить на оплате коммуналки: украинцам дали важные советы

Журналисты опубликовали ряд советов, как уменьшить затраты на оплату коммунальных услуг в Украине, не нарушая норм действующего законодательства.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на материал "Сегодня".

Прежде всего рекомендуется установить счетчики на горячую и холодную воду, а также проверить, не протекают ли краны и унитаз. Это позволит сэкономить затраты воды втрое. Краны предлагается оборудовать насадками – аэраторами, которые увеличивают давление струи и таким образом затраты воды уменьшаются.

Холодильник, который "съедает" около 20% потребленного электричества в месяц, можно максимально загрузить и тогда он будет реже включаться. Эксперты предупреждают, что все емкости внутри холодильника должны быть закрыты, поскольку датчики реагируют на влажность и охлаждение включается чаще. Предлагается также пользоваться феном по минимуму - он потребляет много электроэнергии. В ОСМД предлагают жильцам устанавливать двузонные счетчики, которые считают электроэнергию по разным тарифам – несмотря на высокую стоимость, он окупится за несколько месяцев.

Для экономии газа предлагается греть и готовить пищу на среднем пламени горелки, а также осмотреть посуду на предмет деформаций дна. Поврежденная или неочищенная посуда может давать перерасход до 50% газа за один нагрев.

Эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг Андрей Никончук прокомментировал основные способы экономить на отоплении. По его словам, иногда для снижения затрат при передаче жителям домов приходится ремонтировать или полностью менять трубы отопления.

"Утепление дома, реконструкция системы отопления горячего водоснабжения дома", - отметил он.

Журналисты привели в пример дом, жители которого объединились в ОСМД для участия в государственной программе поддержки по энергоэффективности. Они утеплили стены, подвал, чердак и прочее и при этом 70% затрат компенсировало государство. Это позволило сократить затраты на отопление больше чем в половину.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о вступлении в силу с 1 января 2020 года закона "О рынке природного газа": из-за него украинцам, которые используют газ для бытовых нужд, придется платить больше.