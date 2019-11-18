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В Киеве устроили охоту на "героев парковки": фото наказания

понедельник, 18 ноября 2019, 15:34
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Утром, в понедельник, 18 ноября, в Киеве активисты эвакуировали несколько неправильно припаркованных автомобилей.

Об этом говорится в публикации на странице "ДТП Украина" в Facebook.

В публикации указано, что эвакуация по крайней мере двух автомобилей – красной Hondaи черного внедорожника Mitsubishi, произошла на улице Гринченко, недалеко от центра столицы.

Активисты назвали свою операцию по эвакуации автомобилей "Паркивка". Также по фото видно, что на месте появились сотрудники полиции, которые не помешали активистам.

"Фото с места: одобряете или обсуждаете? Понедельник начинается не с кофе: ударные трудовые будни в Киеве на Гринченко. Операция Паркивка", - отметили администраторы.

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Как сообщал "Апостроф", в Киеве зафиксировали на камеру около 20 водителей-нарушителей, которые припарковали свои авто в неположенном месте в районе ДВРЗ.

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