В Киеве одним фото показали целый автопарк "героев парковки"

В Киеве зафиксировали на камеру много водителей-нарушителей, которые припарковали свои авто в неположенном месте.

Снимок опубликовал ресурс "Киев Оперативный".

Фото сделали в районе ДВРЗ. На нем видно, что целый ряд машин стоит просто на газоне. Другие водители припарковали транспорт на одной стороне проезжей части. А та как дорога узкая, другие решили оставить автомобили на зеленой зоне, что запрещено правилами.

За такую парковку должна штрафовать полиция, однако, судя по всему, нарушителей это не беспокоит. А правоохранители, возможно, пока не видели "героев".

Как сообщал "Апостроф", 12 ноября по улице Регенераторная в Днепровском районе Киева жители многоэтажки наказали водителей, которые нарушили правила парковки.