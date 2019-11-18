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В Украине назвали неожиданную альтернативу Минским соглашениям: подробности

понедельник, 18 ноября 2019, 10:37
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Стало известно, что может стать альтернативой Минским соглашениям для урегулирования конфликта на Донбассе, в случае если они потерпят фиаско.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью министра иностранных дел Вадима Пристайко РБК.

"Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из Минских соглашений? То есть я не сказал ничего "анти-минского", наоборот, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений, которые предусматривают возможность миссии по поддержанию мира", - сказал он.

По его словам, если этот вариант не срабатывает, например, Россия блокирует решение Совбеза ООН и миссия не появляется, тогда, очевидно, дипломатическая система достает третий вариант.

"И у нас в запасе есть еще несколько вариантов, которые обрисовывались уже президенту в общих чертах", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Пристайко объяснил, как будут проходить выборы в ОРДЛО.

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