"Готовил" теракты в Украине: СБУ поймала опасного агента Кремля, фото и видео

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя города Каменское, который по заданию спецслужб РФ в соцсетях призывал к совершению террористических актов в День Достоинства и Свободы, который отмечается 21 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установили оперативники и следователи СБУ, житель Каменского по идеологическим соображениям согласился на сотрудничество с информационной группой "Сапфир", созданной ГУ Генштаба ВС РФ.

"По заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях. Накануне Дня Достоинства и Свободы провокатор начал размещать призывы к совершению террористических актов в городах Украины, в частности Киеве, Днепре, Харькове и Одессе", - сказано в сообщении.

По замыслу спецслужб РФ, действия провокатора должны были создать информационный фон для дестабилизации общественно-политической ситуации во время празднования. В случае реальных провокаций российские СМИ были готовы распространить информацию о причастности к ним участников патриотических организаций и движений.





"Следователями украинской спецслужбы проведен обыск по адресу проживания злоумышленника, изъята компьютерная техника, на которой хранятся исчерпывающие доказательства, необходимые для досудебного расследования", - сообщили в пресс-службе СБУ.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал "Апостроф", в Днепропетровской области зафиксирована трансляция российского и сепаратистского телевизионных каналов. Активисты требуют вмешательства Службы безопасности Украины (СБУ).