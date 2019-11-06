Пропагандистов Кремля поставили на место в Страсбурге, показав карикатуру Charlie Hebdo: фото и видео

На Всемирном форуме за демократию в Страсбурге унизили пропагандистов с российского канала Russia Today, показав в ходе выступления с трибуны заместителя главного редактора RT Анны Белкиной карикатуру Charlie Hebdo.

Об этом говорится на странице Украинской школы политических студий в Facebook.

Пропагандистка в своей речи пыталась объяснить, почему СМИ теряют доверие читателей и приводила примеры выборов в США в 2016 году и Brexit. Продюсер французского радио "Франс культура" Кристин Окрен спросила у спикера, почему она не говорит о негативном влиянии России на информационное поле, и после ее реплики в зале прозвучали массовые аплодисменты. Затем на экране показали иллюстрацию художников Charlie Hebdo, которая показывает суть российской пропаганды.

Представители украинской делегации на форуме заявили, что "Мировой форум за демократию - не место для пропаганды" и участники мероприятия их поддержали. Также прозвучало обращение и к организаторам форума, которые пригласили представителей Russia Today.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети к Хэллоуину опубликовали забавные снимки российских пропагандистов и телеведущих.