Подполковник США, который отказался возглавить Минобороны Украины: биография и семейные фото эмигранта

Во вторник, 19 ноября, украинское информпространство удивила новость о том, что офицер Сухопутных сил США, подполковник Александр Виндман трижды отказался стать министром обороны Украины,

"Апостроф" рассказывает про высокопоставленного чиновника, который родился в советском Киеве и эмигрировал вместе с семьей в трехлетнем возрасте.

Из Украины семья Александра уехала в декабре 1979 года после смерти его матери. Отец Семен Виндман с тещей и тремя детьми (Александр, старший брат и брат-близнец Евгений) переехал в Нью-Йорк, где поселился в бруклинском районе "Маленькая Одесса". По приезде у них с собой было всего 750 долларов. Отец семейства стал инженером и много работал.

В 1998 году Александр окончил Государственный университет Нью-Йорка в Бингемтоне. После его окончания решил делать военную карьеру и поступил на службу в армию. Первое офицерское звание получил в 1999 году, когда проходил службу в Южной Корее и Германии. В 2003 году в звании капитана отправился в Ирак. Через месяц получил тяжелое ранение при подрыве на самодельной бомбе. Награжден орденом "Пурпурное сердце".

С 2008 года работал в военных атташатах посольств США в Киеве и в Москве, является офицером Сухопутных сил США и специализируется на Евразии. Он получил диплом магистра Гарвардского университета по России, Восточной Европе и Центральной Азии. Свободно владеет украинским и русским языками.

Александр (слева) и Евгений в Пентагоне, 2016 год

Сейчас Александр Виндман занимает должность директора по вопросам Европы Совета по национальной безопасности США.

Брат-близнец Александра Евгений Виндман является юристом Белого дома, ответственным за вопросы этики.

Историю семьи Александра на протяжении 30 лет освещала друг семьи фотограф Кэрол Китман. "Женя всегда был улыбающимся. Его близнец Саня был серьезным", - говорится в подписи к фото 1980 года.

Photo Carol Kitman

Photo Carol Kitman

Photo Carol Kitman

Кадр с братьями, сделанный вскоре после эмиграции в США. Из документального фильма Кена Бернса

Александр Виндман считается главным специалистом администрации Трампа по Украине. В мае 2019 года он присутствовал на инаугурации президента Владимира Зеленского.

На встрече с Зеленским (крайний слева). 20 мая 2019 года

Кроме этого Виндман был одним из сотрудников, допущенных к прослушиванию телефонного разговора между Трампом и Зеленским, который состоялся 25 июля 2019 года.

В октябре 2019 года Виндман согласился дать показания в рамках расследования, касающегося возможного объявления импичмента Трампу. Тем самым он нарушил запрет, введенный Белым домом на участие в этом расследовании для действующих сотрудников администрации.