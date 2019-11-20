Пытали 20 часов: экс-пленница боевиков ДНР рассказала о страшных издевательствах, видео

Бывшая пленница боевиков ДНР рассказала, как попала в плен, и что с ней происходило в "Изоляции" – заводе в Донецке, который в 2014 году захватили боевики и превратили в тюрьму и место для пыток.

Соответствующее видео с рассказом выложил на YouTube блогер и журналист Денис Казанский.

Так, одну из пленниц задержали после того, как она просто шла по улице. И хотя в ее телефоне ничего запретного не было, ее назвали шпионом, надели на голову пакет и пытали двадцать часов.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото наемников из России, жестоко пытавших пленных и сжигавших тела. Известно, что вначале они издевались над людьми, отрезали руки, ноги и голову. Потом боевики сжигали тела.