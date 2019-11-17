Появились фото наемников из России, жестоко пытавших пленных и сжигавших тела

В интернете опубликовали фотографии наемников России, которые жестоко издевались над пленными, проводя пытки и сжигая тела.

Об этом сообщают в группе "Ихтамнет_м0209" в Facebook.

Такие преступления совершали с военнопленными сотрудники в ГРУ РФ из "ЧВК Вагнера" в Сирии. Известно, что вначале они издевались над людьми, отрезали руки, ноги и голову. Потом боевики сжигали тела.

"Только ноги надо оставить, за ноги подвяжем, где скажет командир...", - процитировали в сети слова боевиков.

Как сообщал "Апостроф", российские пропагандисты оплошались в прямом эфире, засветив российских наемников частной военной компании "Вагнер" в Центральноафриканской республике, где их, по заверению тех же пропагандистов, нет и никогда не было.