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Появились фото наемников из России, жестоко пытавших пленных и сжигавших тела

воскресенье, 17 ноября 2019, 11:20
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В интернете опубликовали фотографии наемников России, которые жестоко издевались над пленными, проводя пытки и сжигая тела.

Об этом сообщают в группе "Ихтамнет_м0209" в Facebook.

Такие преступления совершали с военнопленными сотрудники в ГРУ РФ из "ЧВК Вагнера" в Сирии. Известно, что вначале они издевались над людьми, отрезали руки, ноги и голову. Потом боевики сжигали тела.

"Только ноги надо оставить, за ноги подвяжем, где скажет командир...", - процитировали в сети слова боевиков.

Как сообщал "Апостроф", российские пропагандисты оплошались в прямом эфире, засветив российских наемников частной военной компании "Вагнер" в Центральноафриканской республике, где их, по заверению тех же пропагандистов, нет и никогда не было.

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