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Пытался убить: в деле об издевательствах чиновника над собакой произошел новый поворот

среда, 20 ноября 2019, 08:19
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Директор государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич, который устроил жуткую расправу над собакой, попытался избавиться от искалеченного животного и устроить "покусанную" маму в больницу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

По словам зоозащитников, у которых сейчас находится пострадавшая собака, которую чиновник привязал к автомобилю и тащил по дороге, чтобы избежать наказания, Владимир Байдич попытался задним числом устроить «покусанную» маму в больницу.

"Полицейские поделились информацией, что подозреваемый пытался 19 ноября оформить свою маму в больницу задним числом, чтобы доказать обоснованность своего жестокого поведения. Мол, пес искусал маму, а сын за нее вступился и решил наказать животное", - сообщила журналистам издания председатель общественной организации зоозащитников Хмельницкого "Врятуй життя" Елена Голубничая.

Кроме того, от собаки пытались избавиться, усыпив ее в ветеринарной клинике. "Его привезли усыпить. Руководитель нашей бригады скорой ветеринарной помощи Ирина привезла туда на операцию другую собаку. И вдруг видит — подъезжает машина, из нее выходит какой-то мужчина, волочит за собой заколоченный деревянный ящик. Принес его к врачу и достал оттуда собаку — ту самую, которую мы видели на том жутком видео в Красилове. И попросил врача сделать эвтаназию, то есть усыпить пса", - рассказала зоозащитница.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 299, ч. 3 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животным, совершенное с особой жестокостью). Если суд признает Владимира Байдича виновным, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Раньше Байдич работал директором школы, в городском отделе образования и даже был заместителем мэра.

Как сообщал "Апостроф", раньше в центре Черновцов больше суток разгуливал дикий кабан.

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