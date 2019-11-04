Сутки бегал по всему городу: в Черновцах дикий кабан устроил переполох, фото и видео

В центре Черновцов больше суток разгуливал дикий кабан, который стал главной темой для обсуждения среди жителей города.

Дикое животное спокойно передвигалось по улицам, и этому никак не препятствовали никакие соответствующие службы.

Поймать животное смогли жители своими силами. Они загнали кабана на территорию церкви и вызвали полиции со спасателями. После этого в кабана попали транквилизатором и загрузили в автомобиль.

Сейчас кабан находится в егерском господарстве. Ветеринары проводят осмотр животного, чтобы подтвердить у него отсутствие каких-либо заболеваний.

В сети люди активно делятся фотографиями и видео с места событий.

Напомним, что скандал вокруг одного из киевских супермаркетов, в котором заметили разгуливающих крыс, набирает новые обороты.