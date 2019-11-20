Штормовой ветер и мороз: синоптик предупредила украинцев о неприятностях

21 ноября Украина попадет в зону противостояния циклона с запада и антициклона с востока и северо-востока, в результате чего по стране ожидается неблагоприятная погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, холодный антициклон будет давить атмосферным давлением, а теплый циклон будет оказывал сопротивление.

"21 ноября практически повсеместно усилится ветер до штормовых значений. Одевайтесь обязательно теплее, особенно под вечер, потому что, так называемая, температура комфорта будет на 2-5 градусов ниже реальной", - пишет она.

В ночь на 20 ноября ожидается от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем в большинстве областей Украины предполагается от 0 до 4 градусов тепла. В Крыму и в западных областях от 4 до 10 градусов.

Осадки вероятнее всего в западной части Украины и в Винницкой и Одесской области. На остальной территории - преимущественно туманы, местами морось.

В Киеве в День Достоинства и Свободы погода будет без существенных осадков, однако ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер.

Температура воздуха в столице днем составит от 1 до 3 градусов тепла, а в четверг вечером ожидается до -1 градуса.

Напомним, что со среды, 20 ноября, часть территории Украины уже окутали холода.