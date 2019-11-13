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Украинцев предупредили об ошибках в платежках за коммуналку: что делать

среда, 13 ноября 2019, 11:24
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Фото: УНН

С ноября 2019 года украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа, что может привести к ошибкам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"Учитывая, что соответствующий механизм вводится впервые, из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть случаи не начисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года", - говорится в сообщении.

Также в Минсоцполитики предупредили, что в таких случаях следует обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства для уточнения информации. Потом сумма льготы за октябрь будет начислена в следующем месяце.

Напомним, что отныне льгота предоставляется в денежной форме органами социальной защиты населения.

Как сообщал "Апостроф", министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что перерасчет пенсий запланирован на апрель 2020 года

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