На "олимп" через постель: замминистра отреагировала на пикантные слухи о своем прошлом, фото героини

Заместительница министра инфраструктуры по евроинтеграции Александра Клитина отреагировала на слухи о том, что она якобы получила должность через постель.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

- Я обожаю свою семью! Похоже, что у нас неадекватная журналистика! Делают ненормальные выводы из каких-то недоказанных сплетен, - написала Клитина, опубликовав фото своего мужа-юриста и сына Георгия.

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Напомним, нардеп от партии "Слуга народа" Антон Поляков разместил в своем телеграм-канале аудиозапись разговора "слуг народа", где фигурирует имя Клитиной. Беседа велась с главой днепропетровской полиции Владимиром Огурченко и претендентом на должность главного полицейского Кривого Рога Сергеем Лукашом.

Как сообщал "Апостроф", в сети слили еще две аудиозаписи разговоров политиков в Кривом Роге.

Ранее нардеп Богдан Яременко попал в громкий скандал из-за интимной переписки в зале Верховной Рады.