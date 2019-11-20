В Херсоне школьница пыталась покончить с собой в прямом эфире: жуткие детали и видео

Полицейские в Херсоне уговорили 15-летнюю девушку не прыгать с крыши восьмиэтажного недостроенного дома. Попытку суицида она транслировала в соцсети.

Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Украины в Facebook.

"Тревогу забили учителя школы, где учится ребенок. Они позвонили школьным офицерам полиции. По словам учителей, ученики показали, что их одноклассница в одной из социальных сетей ведет прямой эфир с какой-то высокой недостройки и говорит, что прыгнет оттуда", - сказано в сообщении.





Полицейские установили, что здание расположено на улице Комарова. На место события отправились школьные офицеры полиции.

Одна из полицейских Ирина Луняка, которая сама является матерью шестилетней девочки, сумела отговорить школьницу от непоправимого шага. Девушку увезли в школу, куда также прибыли медики, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции.

Как сообщал "Апостроф", в Прилуках Черниговской области произошла очередная загадочная смерть школьника. Подросток 2002 года рождения совершил самоубийство.