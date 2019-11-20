RU  UA  EN

четверг, 21 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 ноября

19:00
Сели на диету и все равно не худеете? Вот 5 простых, но очень полезных упражнений
18:45
Избирательное правосудие: Динамо выступило с громким заявлением из-за наказания за расизм
18:10
Чемпион Украины проиграл "Барселоне" в ключевом матче футзальной Лиги чемпионов
18:10
Из-за редкой мутации взрослая овчарка выглядит как щенок: фото
17:40
Бывший игрок "Динамо" рассказал, почему не поехал играть в Россию во время войны
17:15
81-летний Энтони Хопкинс рассказал, как поддерживает активность мозга
16:59
Что я только не пробовал: MELOVIN честно рассказал о борьбе с позорной привычкой
16:15
Премьеру фильма с Сэмюэлом Л. Джексоном отменили из-за секс-скандала
16:05
"Шахтер" понес наказание за русский язык в Харькове
15:58
Была в шоке: финалистка Танців з зірками рассказала, на сколько похудела за время участия в шоу
14:45
Принято важное решение по игроку "Шахтера", оскорбившему фанатов "Динамо"
14:20
Олег Винник осудил циничную любовь новым треком - говорит, накипело
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Херсоне школьница пыталась покончить с собой в прямом эфире: жуткие детали и видео

среда, 20 ноября 2019, 07:39
переглянути новину українською

Полицейские в Херсоне уговорили 15-летнюю девушку не прыгать с крыши восьмиэтажного недостроенного дома. Попытку суицида она транслировала в соцсети.

Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Украины в Facebook.

"Тревогу забили учителя школы, где учится ребенок. Они позвонили школьным офицерам полиции. По словам учителей, ученики показали, что их одноклассница в одной из социальных сетей ведет прямой эфир с какой-то высокой недостройки и говорит, что прыгнет оттуда", - сказано в сообщении.


Полицейские установили, что здание расположено на улице Комарова. На место события отправились школьные офицеры полиции.

Одна из полицейских Ирина Луняка, которая сама является матерью шестилетней девочки, сумела отговорить школьницу от непоправимого шага. Девушку увезли в школу, куда также прибыли медики, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции.

Как сообщал "Апостроф", в Прилуках Черниговской области произошла очередная загадочная смерть школьника. Подросток 2002 года рождения совершил самоубийство.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Средство от "усталости": как Зеленский решил бороться с фейками в медиа

Берите хорошее настроение и друзей: чего ждать в Киеве на годовщину Майдана

Зима тревоги нашей: как изменятся тарифы на отопление и горячую воду

Наступает зима, но без снега: синоптики дали суровый прогноз до конца недели

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: