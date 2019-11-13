Под Черниговом загадочно погиб еще один школьник: опубликованы видео и имя парня

В Прилуках Черниговской области произошла очередная загадочная смерть школьника. Подросток 2002 года рождения совершил самоубийство.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, полиция открыла уголовное производство по факту смерти школьника.

На видео начальник полиции рассказал, что в последнее время Олег находился в депрессии и слушал депрессивную музыку. Родители рассказали, что ребенок не один раз высказывал суицидальные намерения.

В общежитии, где они жили, говорят что благополучная семья. спокойный адекватный ребенок

В полиции отмечают, что ребенок повесился и об этом сообщил в полицию заранее.

Детальнее о загадочных убийствах читайте в материале "Апострофа": Ребенок будто растворился и летел по небу: тайны гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках