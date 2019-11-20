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В Украине произошло серьезное ЧП с самолетом: первые подробности

среда, 20 ноября 2019, 13:24
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Вечером 19 ноября в международном аэропорту "Черновцы" из-за сложных погодных условий не смог приземлиться с первой попытки самолет Международных авиалиний Украины (МАУ).

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт местного телеканала "Чернівецький промінь".

Густой туман не позволили совершить посадку самолету, совершавшему авиарейс МАУ PS41 сообщением Киев-Черновцы. Журналисты телеканала цитируют сообщение пользователя Aleksandr Griair в сети Facebook, который уточнил, что "метеоминимум не позволил экипажу совершить посадку", после чего борт вернулся в Борисполь.

Позже самолет все же вернулся в Черновцы и совершил посадку в 23:33, по данным FlightStats, отклонившись от графика почти на два часа.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове, в воскресенье, 17 ноября, пилот посадил самолет рейса Шарм-эль-Шейх - Харьков в условиях повышенной сложности.

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