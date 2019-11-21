"200 бригаду" пополнил молодой боевик ДНР по кличке "Гаврик": опубликованы фото

В сети появилась информация о гибели пропавшего ранее боевика так называемой ДНР Евгения Гаврилюка по кличке "Гаврик".

Об этом сообщает в своем Telegram-канале блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

Блогер опубликовал скриншоты из социальных сетей, в которых знакомые боевика пишут о его гибели. Как отмечается, Гаврилюк ушел в увольнение еще 3 августа 2019 года, однако о его гибели стало известно не так давно. Пропал он в Донецке, подробности гибели боевика не уточняются.

По данным базы "Миротворец", Гаврилюк родился в городе Мирноград, в 1993 году. Входил в бригаду боевиков "Оплот".

Как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе был ликвидирован 37-летний боевик Виталий Свинарев по кличке "Бэра".