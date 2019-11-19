Любил позировать на фото с оружием: на Донбассе ликвидировали боевика по кличке "Бэра"

В сети показали фото нового "груза 200" у боевиков, которым стал 37-летний Виталий Свинарев.

Их опубликовал украинский военнослужащий Анатолий Штефан в Telegram.

"19.11.19 Свинарев "Бэра" Виталий сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - подписал фото ликвидированного боевика боец ВСУ, уточнив, что тот входил в базу "Миротворец".

Кроме того, судя по фото, боевик не единожды засветился на кадрах пропагандистов боевиков.

Также в 2017 году он был ранен.

Ранее "Апостроф" сообщал, что аэроразведчики вместе с ВСУ и другими спецподразделениями на Донбассе не упускают любую возможность проучить боевиков и приблизить победу над врагом.

Также боевики ДНР передали ВСУ тело замученного украинца Романа Беспалого, который попал в плен в мае 2019 года.