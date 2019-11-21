Мэру Львова вручили подозрение: детали громкого дела и видео

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила подозрение мэру Львова Андрею Садовому.

Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

""Привет" от Холодницкого (юрист Назар Холодницкий, - ред.). Только что прокуроры САП вручили подозрение. Начинаем защиту", - написал Садовой.

Он пояснил ситуацию, что в 2015 году Львов привлек инвесторов (компанию CTP). От нее получили 54 миллиона за землю, где было поле и паслись коровы. На нем компания должна построить индустриальный парк. Однако власть страны и Генрокуратура начала блокировать реализацию плана.

Как сообщал "Апостроф", экс-министра экологии Николая Злочевского подозревают в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах.