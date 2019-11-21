Украли сотни миллионов: всплыли резонансные детали дела против экс-министра экологии

Экс-министра экологии Николая Злочевского подозревают в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНН.

Злочевского подозревают в присвоении 800 миллионов гривен. Отмывание денег произошло в период 2014-2015 годов.

Итак, Злочевского подозревают в умышленном завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенном путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в составе преступной организации, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 28 ч.5 ст.191 УК Украины;

Также Злочевского подозревают в отмывании доходов, полученных преступным путем, совершенных в особо крупном размере в составе преступной организации, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст. 28 и ч.3 ст. 209 УК.

По данным депутата Александра Дубинского на его сайте, 14 ноября 2019 года Генеральная прокуратура выписала подозрение экс-министру экологии и владельцу Burisma Group Николаю Злочевскому.

"Согласно нему, Байден и партнеры спокойно получили свои 16 миллионов долларов за услуги в рамках работы Burisma Group. Вознаграждался сын вице-президента Джо Байдена за свои услуги "полученными преступным путем отмытыми деньгами". Байден получил деньги, источником которых является не бизнес-деятельность или консультации - это деньги украинских граждан. Украденные. Они были получены преступным путем - так считают в Генеральной прокуратуре", - отметил депутат Андрей Деркач.

По его словам, это мостик между Burisma Group и Байденом.

"Он демонстрирует нам, как выводились деньги. Потому что Злочевский отмывал их сразу для нескольких компаний Януковича через три свои фирмы в Прибалтике. И это была глобальная операция: сначала по краже денег из украинского бюджета, затем - по выведению средств в офшоры, а после - по инвестированию их обратно в украинские гособлигации (ОВГЗ). И в случае Януковича, и в случае с Порошенко, вложения украденных средств осуществляла бывший председатель Нацбанка г-жа Гонтарева и подконтрольные ей компании и силы", - рассказал Дубинский.

Также в решении Краматорского суда по деньгам Януковича упомянуто, что компания "Инвестиционный капитал Украины" выступала брокером при приобретении облигаций внутреннего госзайма различными компаниями, подконтрольными ОПГ Януковича.

Дубинский отметил участие в преступной схеме американского инвестиционного фонда Franklin Templeton Investments, в легализации почти $7,5 млрд - это деньги Януковича.

"Он сначала вывел свои деньги из Украины, а потом при помощи Franklin Templeton вложили в ОВГЗ. Фактически это компания-ширма. Инвестиционный фонд с многомиллиардными активами заводил обратно деньги Януковича. Все это написано в подозрении Генпрокуратуры. Оно подтверждает, что Franklin Templeton использовался для легализации преступных доходов", - сказал Дубинский.

Как сообщал "Апостроф", экс-министр экологии Николай Злочевский попал в список самых богатых людей Украины.