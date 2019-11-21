Морозы до -8: синоптики дали детальный прогноз на 21 ноября в Украине

Синоптики предупредили украинцев о резком похолодании 21 ноября. Так, на востоке Украины ночью прогнозируют до 8 градусов мороза.

По данным Укргидрометцентра, по всей территории Украины днем от 12 до 14 градусов тепла. В частности, такая погода прогнозируется на Закарпатье.

В целом в западных областях ожидается от 4 до 8 градусов тепла. При этом только в западных регионах ожидаются осадки.

В центральных и восточных областях ожидается от 0 до 2 градусов тепла. Ночью ожидаются заморозки.

На востоке Украины будет холоднее. Днем от 0 до 3 градусов тепла, а ночью вплоть до 8 градусов мороза.

На юге от 1 до 7 градусов тепла. Ночью ожидается до одного градуса мороза.

Напомним, что синоптик предупредила украинцев о неприятностях.