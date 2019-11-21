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НАБУ завело дело против экс-главы СБУ: в чем его подозревают

четверг, 21 ноября 2019, 17:08
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного совершения экс-главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком государственной измены и шпионажа.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Українські Новини".

В ответе НАБУ на запрос журналистов отмечается, что дело открыто по решению суда, который обязал зарегистрировать соответствующее уголовное производство.

Квалификация дела не уточняется.

Стоит отметить, что еще 4 октября в НАБУ поступило заявление об уголовном правонарушении по факту совершения бывшим главой Службы безопасности Украины преступлений, которые подпадают под квалификацию ст. 28, 364 (злоупотребление служебным положением), 365 (превышение служебного положения), 366 (служебный подлог), 191 (хищение средств), 111 (госизмена), 114 (шпионаж) Уголовного кодекса. Однако дело не было открыто.

25 октября суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по данным фактам.

Как ранее сообщал "Апостроф", следователи центрального аппарата ГБР передали в генпрокуратуру проект сообщения о подозрении бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

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