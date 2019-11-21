"Окружили" со всех сторон: на свежем фото Зеленского заметили интересную деталь

В интернете вызвал ажиотаж снимок президента Владимира Зеленского с его сопровождением.

Фото, опубликованное на официальной странице главы государства, обсуждают в социальных сетях.

Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы. Также он опубликовал фотографию, где со своей женой Еленой запалил лампадки в память о жертвах Революции на Майдане.

На снимке первая пара страны идет в сопровождении. Однако точно неизвестно, на кадре охранники, или нет. Но в сети пользователи обсуждают, что рядом с Зеленскими сопровождение из девяти охранников.

Как сообщал "Апостроф", в ходе визита президента Владимира Зеленского в Черкассы 31 июля охрана пропускала людей на встречу с главой государства только по закрытым спискам.