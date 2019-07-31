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В Черкассах вспыхнул скандал с охраной Зеленского: опубликовано видео

среда, 31 июля 2019, 16:00
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В ходе визита президента Владимира Зеленского в Черкассы 31 июля охрана пропускала людей на встречу с главой государства только по закрытым спискам.

Об этом рассказал общественный активист Олег Лысак у себя на странице в Facebook.

"Пришли на встречу с Владимиром Зеленским. Хочу сказать – ничего не изменилось. Людей пропускают только по закрытым спискам, в зал проходят бандиты, люди их узнают прямо на входе, депутаты, священники, простых людей на встречу с президентом не пускают", - рассказал активист.

В доказательство своих слов он показал запись разговора с охраной зала, где находился президент. Охранники заявили, что у них есть списки от областной госадминистрации тех лиц, которые могут быть пропущены. Также он продемонстрировал, как охрана жестко пресекла попытку двух женщин преклонного возраста пройти к президенту.

"Нет никакой справедливости – пришел новый президент, а правила остались старые", - подытожил черкасский активист.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что директор ГП "Октябрьский лесхоз" (Харьковская обл.) Руслан Чагаровский, который докладывал президенту Зеленскому о массовых вырубках леса, был представлен к увольнению. Сам чиновник считает, что его хотят "убрать из системы", чтобы аудит не выявил нарушений.

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