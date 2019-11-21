Почти 4 месяца лета и короткая зима: украинский синоптик озвучила впечатляющий прогноз

Продолжительность теплого периода уже к средине текущего века в Украине может увеличится на 2-3 недели.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута, кандидата географических наук Веры Балабух агентству Укринформ.

По словам климатолога, только за год средняя температура воздуха в Украине может вырасти на 1,4 градуса, а на востоке страны - на 1,5 градуса.

"При таком росте средней за год температуры воздуха продолжительность теплого периода к середине текущего века в Украине может вырасти на 2-3 недели по сравнению с настоящим", - заметила Вера Балабух.

Существующие расчеты ученых показывают, что повышение средней температуры за год на 0,1 градуса удлиняет продолжительность теплого периода на один день. Поэтому, если, по среднеоптимистическому сценарию, средняя температура в Украине к концу века возрастет на 3,2 градуса в год, продолжительность теплого периода может вырасти на целый месяц.

"Соответственно, и холодный период может стать на месяц короче, а суровость зимы значительно уменьшится", - прогнозирует климатолог.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 21 ноября, в Украину пришли первые снегопады. Фотографиями с зимними видами поделились пользователи соцсетей.