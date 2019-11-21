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В Украину пришли первые снегопады: в сети делятся фото из разных регионов

четверг, 21 ноября 2019, 16:45
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В Украину 21 ноября пришли первые снегопады.

Фотографиями с зимними видами поделились пользователи соцсетей.

В селе Пеньковка в Винницкой области сосны и ели пока не покрыты толстым слоем снега, но маленькие снежинки пролетают в воздухе. Над селом моросит.

В Мариуполе поля покрылись пушистым снегом. Правда, пока его над землей разбрасывает специальная техника.

Фотографиями заснеженных деревьев поделилась и пользовательница Instagram Анна Илоюк. Правда, девушка не уточнила, в каком именно уголке Украины так завьюжило.

Как сообщал "Апостроф" ранее, на горе Поп Иван в Карпатах 21 ноября выпал первый снег.

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