В Украину пришли первые снегопады: в сети делятся фото из разных регионов

В Украину 21 ноября пришли первые снегопады.

Фотографиями с зимними видами поделились пользователи соцсетей.

В селе Пеньковка в Винницкой области сосны и ели пока не покрыты толстым слоем снега, но маленькие снежинки пролетают в воздухе. Над селом моросит.

В Мариуполе поля покрылись пушистым снегом. Правда, пока его над землей разбрасывает специальная техника.

Фотографиями заснеженных деревьев поделилась и пользовательница Instagram Анна Илоюк. Правда, девушка не уточнила, в каком именно уголке Украины так завьюжило.

Как сообщал "Апостроф" ранее, на горе Поп Иван в Карпатах 21 ноября выпал первый снег.