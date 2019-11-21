Под Одессой ревнивец ворвался к бывшей жене и убил ее гостя: фото и видео

В Савранском районе Одесской области мужчина из ревности так избил местного жителя, что он умер в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

39-летний мужчина проходил мимо дома бывшей жены и увидел, что возле него стоит автомобиль. Зашел в дом, где его бывшая жена как раз ужинала со знакомым. Разъяренный мужчина набросился на 43-летнего конкурента и жестоко избил. Потом пошел к себе домой.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он от полученных травм скончался. Правоохранители разыскали мужчину и объявили ему о подозрении в совершении преступления. Ревнивцу инкриминируют умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Он оправдывает себя тем, что накануне драки выпил лишнего.

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