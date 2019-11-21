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Украину начинает засыпать снегом: яркое фото

четверг, 21 ноября 2019, 11:30
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В Украине уже показали заснеженную территорию в горах Карпат.

Об этом сообщают в группе "Черногорский горный поисково-спасательный пост" в Facebook.

На горе Поп Иван Черногорский 21 ноября уже выпал снег.

"По состоянию на 07:45 21.11.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер Ю-В 3-4 м/с. Температура воздуха 0° С. Пролетает мелкий снег", - говорится в сообщении и опубликовано фото.

Напомним, что в Украину уже пришло похолодание. Столбики термометров достигают отметки "минус". Синоптики предупреждали украинцев о резком похолодании 21 ноября. Так, на востоке Украины ночью прогнозируют до 8 градусов мороза. А 22 ноября температура воздуха уже упадет до -10 градусов.

Как сообщал "Апостроф", в несколько европейских стран неожиданно пришла ранняя зима, из-за чего случился транспортный коллапс, также обесточены сотни тысяч домов.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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