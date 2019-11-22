Антициклон Quincy принесет в Украину снег и дожди: свежий прогноз на выходные

Украину на выходных накроет антициклон Quincy, который принесет холод, а позже и осадки.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

23-24 ноября в Украине ожидается ночью -3...-9 градусов, местами -9...-12 градусов, а в дневные часы будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Выше ожидается температура воздуха в западных областях: днем -1...+5 градусов. На Закарпатье и на юге Крыма +4...+10 градусов.

"Сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер будет создавать опасность на Западе, Востоке, особенно в Приазовье", - уточнила Диденко.

В субботу, 23 ноября, в западных областях есть вероятность местами небольшого снега и дождя, но осадки будут слабыми. Там же на дорогах прогнозируют гололедицу.

В Киеве 23-24 ноября осадков не ожидается, ветер уже не будет штормовым, но все же порывистым. В ночные часы - мороз, -4...-10 градусов. В дневные часы в столице ожидается от 2 мороза до 2 тепла.

Потепление придет в Украину с 28 ноября. Также оно принесет усиленные осадки в виде дождя.

Как сообщал "Апостроф", синоптики дали детальный прогноз погоды в Украине на декабрь.