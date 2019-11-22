Десятки дней комы: появились радостные новости о бойце, получившем тяжелое ранение на Донбассе

В госпитале Днепра пришел в сознание 22-летний украинский военнослужащий, который получил тяжелое ранение головы в Зайцево.

Об этом сообщил главный врач Днепровской больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook, показав результат работы хирургов.

"Десятки дней кома. Месяц тело без малейших движений. Свет рассеял тьму – Елизар пришел в сознание. Появилась динамика, речь, желание жить", - написал врач.

По его словам, на данный момент главным желанием молодого бойца остается выписаться из больницы и познакомиться с девушкой.

"Радость переполняет душу", - добавил Рыженко.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о чудесном исцелении украинского военнослужащего Ивана Кираля, тяжело раненного на Донбассе в ноябре 2018 года.