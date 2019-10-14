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После комы и года лечения: в сети показали фото украинского героя с Донбасса

понедельник, 14 октября 2019, 23:13
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Фото: НепоганаТетяна\Twitter

Стало известно о чудесном исцелении украинского военнослужащего, тяжело раненного на Донбассе в ноябре 2018 года.

О нем написала на своей странице в Twitter пользователь под ником НепоганаТетяна.

"Помните Ваню Кираля, которому в голову попала вражеская пуля в прошлом ноябре? После комы, после годового лечения - вот наш красавец! Это настоящее чудо!" – написала она, опубликовав фото выздоровевшего солдата.

На фото можно увидеть Ивана, сидящего в кругу детей в детском саду, куда его пригласили на праздник, посвященный Дню защитника Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали трогательную историю о бойцах ВСУ на Донбассе.

Также появилась душещипательная история любви погибшего бойца ВСУ.

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