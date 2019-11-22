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Расправа чиновника-живодера над собакой под Хмельницким: в сети появилось новое жуткое видео

пятница, 22 ноября 2019, 16:26
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В сети обнародовали новое видео жуткой расправы директора государственного архива Хмельницкой области Владимира Байдича над собакой. Мужчина привязал животное к автомобилю и тащил по дороге.

Соответствующее видео опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Байдич утверждает, что пес укусил его маму, поэтому он решил расправиться с ним таким жутким образом. Спецназовец ВСУ заметил, что по дороге едет мужчина и тянет на цепи собаку. Пес был полностью окровавленный. Мужчина догнал авто, остановил его, вызвал полицию, а собаку доставил к ветеринару.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Сумах студентки устроили жестокую расправу над котами.

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