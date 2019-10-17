В Сумах студентки устроили жестокую расправу над котами: сеть ужаснули кадры

Студентки училища в Сумах выбросили в колодец двух котов и сняли это на видео, которое попало в социальные сети.

Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры области Наталья Науменко.

По факту жестокого обращения с животными (часть 3 статьи 299 ККУ) было возбуждено уголовное дело.

"Предварительно установлено, что происшествие произошло в городе Сумы. Другие обстоятельства, а также личности девушек, будет установлено в ходе следствия", - написала в Facebook пресс-секретарь прокуратуры.

Видео инцидента размещено в Instagram.

Пользователи сети возмущены произошедшем.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как неизвестный человек в форме работника зоопарка в Херсоне избивает ламу.